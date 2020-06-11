В Тюмени поклонники монархии добились установки табличек с дореволюционными названиями улиц

Руководитель тюменского регионального отделения общества "Двуглавый орёл" Игорь Ракша добился установки табличек с указанием исторических названий улиц в Тюмени. Специальные конструкции появятся на перекрестках и улицах города, которые имели иные названия до 1917 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе промонархического движения, решение было принято на заседании Координационного совета по выработке единой земельной, градостроительной политики и по вопросам архитектурной деятельности в Тюмени. Проект по установке информационных указателей уже утвержден, более того, согласован и внешний вид конструкций. Указатели могут повесить на фасад только при условии согласия собственника здания.

Игорь Ракша верит в сакральность такого исхода, ведь именно 26 мая, в день когда и прошло заседание, ровно 124 года назад состоялась коронация императора Николая II и его супруги императрицы Александры Феодоровны. "Не нужно оглядываться на языческие даты и гороскопы, а жить нужно по Божьему провидению, ориентируясь на церковные даты. Так жили все наши предки, так делают многие люди сегодня. Радует то, что среди них встречаются и тюменские чиновники, живущие по совести и Божьим заповедям. Такие решения особенно важны в год празднования 400-летия Тобольско-Тюменской митрополии", - прокомментировал Игорь Ракша.

Разговоры о переименовании или дополнительных исторических наименованиях улиц Тюмени идут уже несколько лет. Одним из главных аргументов инициативной группы является "восстановление исторической справедливости и приближение жителей и гостей города к истокам Великой России". Идея была поддержана и генералом-лейтенантом, историком Леонидом Решетниковым, который отметил, что Тюменская область послужит для всей страны "примером по возвращению исторических ценностей великой тысячелетней России и символом окончания затянувшейся более, чем на 100 лет Гражданской войны".

Однако депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко считает инициативу переименований нецелесообразной, в первую очередь, с финансовой точки зрения, а само решение установки указателей с историческими названиями – подобием политического пиара.

"У нас сейчас с бюджетом не так все просто, а это такой не "горящий" момент, чтобы мы взяли сейчас и начали заниматься именно этим. Есть и более серьезные вопросы, – отмечает коммунист. – Но главное, для чего это всё? Зачем постоянно возвращаться к этому вопросу? Какая цель преследуется?"

Иван Левченко обратил внимание на то, что в последнее время советский период причисляется к какому-то "темному пятну в истории". Более того, появляются "непонятные историки", которые призывают вспоминать "те самые времена" в "России, которую мы потеряли", однако упускают или и вовсе перекрывают черной краской поистине хорошие моменты, присущие советской эпохе.

"А разве те названия, которые есть сейчас - это не наша история? Сегодня куда важнее решать проблемы, которые у нас есть сейчас, а не те, которые были когда-то давным-давно. Историю надо детям в школе преподавать, а не пытаться на этом сделать какой-то политический пиар", - заключил Иван Левченко.