16 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

Свердловский фонд поддержки предпринимательства перевел самозанятым более 11 тысяч выплат

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства перевел свыше 11 тысяч выплат самозанятым по 5 тысяч рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, в том числе, уже дважды получили выплату те, кто был зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход на 1 апреля и сохранил этот статус на 1 мая.

"В ответ на резко изменившиеся экономические условия в текущем году по поручению губернатора Евгения Куйвашева в кратчайшие сроки были разработаны и внедрены меры оперативной помощи свердловскому бизнесу. Одной из самых востребованных мер является материальная поддержка самозанятых. Сначала на выплату могли претендовать лишь те, кто был зарегистрирован в этом статусе на 1 апреля 2020 года, но позже возможность была предоставлена и тем, кто был зарегистрирован на 1 мая.

Самозанятые, стоявшие на учете на обе даты, имеют право на две выплаты по 5 тысяч рублей. В Свердловской области специальный налоговый режим для самозанятых введен с 1 января 2020 года. На начало июня в области зарегистрировано 18 тысяч 735 плательщиков налога на профессиональный доход", - рассказала Казакова.

Виктория Казакова(2020)|Фото: ТАСС

По данным заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, выплаты самозанятым второй месяц остаются самой популярной темой у тех, кто обращается на "горячую линию".

"Такой инструмент поддержки оказался очень востребован. Мы смогли наладить работу таким образом, что выплаты совершаются быстрее, чем максимально предусмотрено регламентирующими документами", - отметил Пиличев.

Валерий Пиличев(2020)|Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Всего от плательщиков налога на профессиональный доход поступило 11,9 тысяч заявок на выплаты, в том числе 5,6 тысяч заявок на повторную выплату и от зарегистрированных в апреле.

Для оформления повторной выплаты нужно снова подать заявку на сайте фонда в личном кабинете. Для удобства пользователей все поля в повторной заявке уже будут предзаполнены.

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Свердловский фонд поддержки предпринимательства перевел самозанятым более 11 тысяч выплат

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Теги: самозанятые, выплаты, предприниматели



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