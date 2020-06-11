Росгвардия уволила сотрудника, угрожавшего подбросить "наркоту" москвичу

Росгвардия наказала сотрудника после скандального видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.

В ведомстве сообщили, что установили личности сотрудников и детально изучили все обстоятельства. Провинившегося росгвардейца уволили, передает РИА Новости.

На видео, которое появилось в телеграм-каналах и СМИ, сотрудник угрожает молодому человеку подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело. "Сейчас наркоту тебе подкину и поедешь в тюрьму, на зону на пять лет, хочешь?" – говорит москвичу один из них.

Сообщается, что Росгвардия приехала разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.

Baza пишет, что после публикации к автору видео приходили люди в гражданском и настоятельно рекомендовали удалить ролик из интернета.