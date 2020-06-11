"Мы немножко накопили": Галкин сообщил, что Пугачева не просила субсидии у государства

Максим Галкин опроверг сообщения о том, что у его жены есть турфирма, и она (турфирма), якобы, подала заявку на помощь от государства как наиболее пострадавшая от кризиса отрасль.

"Ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае. Алла не подавала никаких заявлений на получение государственной помощи в связи с пандемией. У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают и которая, якобы, подавала заявление на помощь государства", - возмутился журналистами Галкин в Instagram.

"Как вы наверное догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть немножко во время пандемии без работы. Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет, - говорит юморист. - Нам не нужна материальная помощь от государства. Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!".

В комментариях объявились звездные коллеги Пугачевой, которые стали кивать и сочувствовать оболганному журналистами семейству. "Как всегда ) Придумали и разнесли на ровном месте ) Знакомо", – сопереживает продюсер Яна Рудковская. "А мне сказали, что даже если бы просила помощи у государства, то не дали бы", - жалуется экс-участница "Дома-2" и сторонница теории о чипировании населения Виктория Боня. "Очень знакомая ситуация", - написала певица Валерия.