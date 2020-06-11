16 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Святослав Вакарчук Океан Эльзы (2016) | Фото:youtube.com

Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской партии "Голос" певец Святослав Вакарчук заявил о своем уходе из Верховной рады. Он сообщил, что складывает мандат.

В прошлом году на выборах в Раду наспех сколоченная партия "Голос" набрала 6% голосов, но уже через несколько месяцев ее рейтинг упал до уровня погрешности. Сам Вакарчук ничем существенным в Раде не запомнился, кроме дежурных русофобских заявлений.

Телеграм-канал "Политика страны" считает, что проект "Голос" потерпел крах. Партия вряд ли пойдет на местные выборы, а если пойдет, то вряд ли покажет сильный результат даже на Западной Украине. В то же время расчищается поле для новой прозападной партии.

Любопытно, что Вакарчук уже второй раз покинул Раду. В 2007 году он стал депутатом от "Нашей Украины" Виктора Ющенко, а уже через год сложил мандат. В этот раз он не задержался в Раде даже на год.

В своем заявлении он отметил, что выполнил свою главную задачу - привел в Раду новых людей. И не хочет, чтобы партия ассоциировалась с одним лицом. При этом он не уходит ни из политики, ни из партии.

Директор по маркетингу агентства "Интерфакс-Украина" Максим Уракин назвал решение Вакарчука безответственным, поскольку нельзя эксплуатировать свою узнаваемость, а затем уходить в сторону.

Юрист и бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов считает, что Вакарчук отчасти испугался разоблачений его теневых доходов, неуплаты налогов, махинаций с офшорами и т.п.

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Вакарчук сложил мандат депутата Рады

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Теги: Украина, Святослав Вакарчук



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