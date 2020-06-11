16 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
злая собака (2015) | Фото: www.aport.by

В Салехарде ищут агрессивную собаку, покусавшую за сутки семь человек

В Салехарде разыскивают агрессивную собаку, покусавшую за сутки семь человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, проводится проверка, направлено обращение в администрацию.

"Укусы были не опасными, не рваными, никто не был госпитализирован", - пояснили в МВД.

Предположительно, на всех напало одно и то же животное: беспородное, черного окраса. В соцсетях сообщают, что среди пострадавших были дети.

"Север Пресс" сообщает о девяти пострадавших. По информации издания, специалисты службы по отлову безнадзорных животных "Салехарддорстроя" сегодня с раннего утра патрулируют в постоянном режиме районы Комбинат, Речпорт, Гидропорт для поиска и отлова.

"После поимки животного оно будет передано ветеринарам для проверки на наличие заболеваний, последующей вакцинации и стерилизации", - сообщил директор "Салехарддорстроя" Александр Воробьев.

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В Салехарде ищут агрессивную собаку, покусавшую за сутки семь человек

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Теги: полиция, собака, укус



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