Россияне назвали вдохновляющими примерами для подражания Путина, Навального, Шнурова и Прилепина

Россияне рассказали, кто из современных знаменитых людей вдохновляет их своим примером и позицией. Вопрос был открытым, отмечают авторы исследования из "Левада-центра".

Владимир Путин в качестве примера лидирует во всех возрастных категориях, кроме одной – 40-45 лет: здесь на первом месте оказался Алексей Навальный. В целом он занимает вторую строчку самых популярных вдохновляющих личностей. Также называли Сергея Шойгу, Владимира Жириновского, Сергея Лаврова, Геннадия Зюганова, Павла Грудинина, Сергея Собянина, Владимира Соловьева.

В число общественных "муз" попали также артисты, писатели и общественные деятели: Чулпан Хаматова, братья Емельяненко, Сергей Шнуров, Захар Прилепин. Исследователи отмечают, что в рейтинге появляются и интернет-персоны, которые на ТВ вообще не появляются: Юрий Дудь, Николай Платошкин.

Опрос проведен 24 – 27 апреля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.