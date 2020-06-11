16 Сентября 2020
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защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Первая партия нового российского лекарства от коронавируса поступила в ЦГКБ №24 Екатеринбурга

Стало известно, в какую больницу Екатеринбурга поступил новый препарат против коронавируса "Авифавир".
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Напомним, сегодня в российские больницы была поставлена первая партия "Авифавира". Лекарство получили клиники и фарморганизации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, республики Татарстан и Екатеринбурга. Всего в июне планируется поставить в больницы страны 60 тысяч курсов препарата.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, первая партия поступает в ЦГКБ №24 уральской столицы. Данными о том, в каких объемах поступит лекарство и когда ожидаются следующие партии, в оперштабе не располагают.

Ранее сообщалось, что российский препарат от коронавируса "Авифавир" получат 35 регионов страны.

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Первая партия нового российского лекарства от коронавируса поступила в ЦГКБ №24 Екатеринбурга

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Теги: лекарство, коронавирус, Екатеринбург



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