Директора ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

В Норильске суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по уголовному делу о разливе топлива.

Ему вменяют статью о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, передает "Интерфакс".

Ранее по делу о разливе топлива в Норильске также были задержаны главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска по статье "Халатность".

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре. В СК подтвердили, что уже два года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта.