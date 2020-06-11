В Тюменской области будет проведено исследование популяционного иммунитета к коронавирусу

Тюменская область вошла в список из трех российских регионов, в которых в июне будет проведено исследование популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 - которым обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора

В исследование планируется включить разные возрастные группы, в том числе детей от одного года до 17 лет, а также взрослых от 18 до 29, 30 до 39, 40 до 49, 50 до 59, 60 - 69 лет, а также от 70 и старше.

"Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве не уточняют, по какому принципу будут отбираться кандидаты для исследования, неизвестны пока и возможные ограничения для добровольцев.

Сероэпидемиологическое исследование также планируется на территориях Хабаровского края и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов.