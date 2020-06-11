ВЦИОМ: Почти 90% россиян считают себя патриотами, но любить Россию готовы все меньше

89% россиян считают себя патриотами. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного накануне Дня России.

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Патриот - это тот, кто любит свою страну, считают 47% опрошенных. Это на 12% меньше, чем два года назад. Вторым по популярности определением патриотизма стала работа на благо своей страны - 44%, что на 6% больше, чем два года назад.

34% считают, что патриотизм - это стремление к улучшению положения дел в стране, 32% - защита своей страны от обвинений и нападок, 29% - честность в суждениях о стране, какой бы горькой ни была правда. Только 8% считают, что патриотизм - это считать, что твоя страна самая лучшая.

Выделяется тенденция на увеличение тех, кто не считает обязательным любить Россию, достаточно просто работать. Доля первых за 6 лет упала с 72% до 47%, вторых - увеличилась за 10 лет с 26% до 44%. Также резко выросла доля тех, кто считает патриотизмом говорить горькую правду о стране - за 6 лет с 16% до 29%. Считают Россию самой лучшей страной тоже все меньше россиян - за 6 лет их доля упала с 24% до 8%.

Эти результаты демонстрируют изменение понимания патриотизма от любви к стране в сторону ее критики, характерное для позднесоветского времени.

За последние 10-15 лет наибольшее чувство гордости вызывает присоединение Крыма, которое упомянули 16% опрошенных.

Среди ныне живущих соотечественников, по мнению россиян, наша страна может гордиться Владимиром Путиным (13%), Сергеем Шойгу (6%), Сергеем Лавровым (3%), а также спортсменами, врачами и медработниками, ветеранами и героями войны, тружениками тыла, учеными и деятелями науки (все по 3%).