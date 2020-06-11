16 Сентября 2020
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день россии, торт, сабетта (2016) | Фото: vk.com

Путин в День России в Кремле вручит награды, но прием давать не будет

Владимир Путин в День России, 12 июня, в Кремле вручит медали героям труда, а также примет участие в церемонии поднятия российского триколора на Поклонной горе, сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков. При этом от торжественного приема по поводу праздника и от участия главы государства в концерте на Красной площади решено отказаться.

При этом Песков не исключил, что такой формат как видеоконференция Путин будет использовать и после окончания режима ограничений. "Это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, быстроты организации таких встреч, они могут частично использоваться в дальнейшем, почему бы и нет. С точки зрения оптимизации работы. Их можно [встречи] очень быстро собрать с участием руководителей регионов, не вызывая их в Москву. Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы, наверное, в этом нет необходимости", - цитирует Пескова радио "Говорит Москва".

Напомним, в этом году звания Героев труда были присвоены президенту Института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину. Оба они находятся в группе риска по коронавирусу.

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Путин в День России в Кремле вручит награды, но прием давать не будет

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Теги: день россии, вручение наград, герои труда



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