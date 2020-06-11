Прогнать нельзя оставить. Куйвашев продлил контракт главы РЭК до рекомендации ФАС

ФАС не рекомендовала продлевать контракт с главой РЭК Свердловской области Владимиром Гришановым, считая результаты его работы неудовлетворительными. Однако, как выяснилось, ФАС РФ дала свою резолюцию на кандидатуру Гришанова уже после того, как губернатор Евгений Куйвашев подписал приказ о его назначении. Как следует из приказа, контракт продлен с 26 мая 2020 года по 18 сентября 2022 года.

По словам источника Накануне.RU в одной из энергокомпаний Свердловской области, Владимир Гришанов продолжает работать, а ФАС не уложилась в месячный срок, в течение которого должна была провести согласование.

Сейчас главе региона придется сделать выбор: оставить Гришанова в должности и тем самым пойти на конфликт с ФАС, либо пересмотреть свое решение.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области подтвердили Накануне.RU, что контракт с Гришановым продлен до 2022 года, более того, отметили, что "его профессионализм сомнений не вызывает".