Свердловские власти не нашли нарушений на ферме "Бархатные рога", на которую жаловались жители

Власти Свердловской области прокомментировали ситуацию с фермой "Бархатные рога", на которую поступали жалобы.

Напомним, местные жители сообщали о возможных нарушениях при содержании животных на ферме в Сысертском районе: верблюда, медведей и других. После этого прокуратура организовала проверку.

По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, содержание животных и ветеринарное сопровождение на ферме ведется на должном уровне, специалисты ведомства не раз туда выезжали и проверяли созданные условия. По его словам, об этом можно судить даже просто по внешнему виду медведя: он упитанный, неистощенный, накормленный, весит более 150 кг.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня медведь будет помещен в просторную клетку: для этого животное на время усыпят и безопасно переместят. Сделать это планировалось чуть позже, ближе к осени, когда у медведей заканчивается гон и они становятся менее активными, но откликнулось много добровольцев, которые помогут сотрудникам фермы провести эту операцию.

Известно, что на ферме в достаточно просторной клетке живет еще один медведь с травмированной лапой. Животные жили здесь еще до того, как ферму приобрел нынешний владелец.

После покупки он взял на себя заботы, связанные с кормлением и содержанием медведей и выполняет их, по мнению директора департамента, должным образом. Что касается верблюда, то, по словам Александра Кузнецова, на его внешний вид скорее повлияло то, что сейчас верблюды линяют и мех сходит неравномерно.