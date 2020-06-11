В ОП РФ обсудили новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
профилактика экстремизма (2017) | Фото: admhmao.ru

В ОП РФ обсудили новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Члены Общественной палаты (ОП) РФ прокомментировали новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, которую в конце мая своим указом утвердил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также:

В документе говорится, что экстремизму должны противодействовать не только спецслужбы, но и институты гражданского общества.

Замсекретаря ОП РФ, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Орджоникидзе отметил, что институтам гражданского общества, в том числе ветеранским и молодежным организациям, деятельность которых направлена на профилактику экстремизма, патриотическое воспитание, будет оказываться господдержка.

По его мнению, кризис, вызванный коронавирусом, увеличил риски экстремизма, так как многие потеряли работу или обеднели, в результате чего выросло недовольство. А террористы вербуют людей через интернет.

Начальник отделения Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве Александр Богунов отметил, что в последнее время наблюдается расширение вербовочной деятельности террористов, в том числе через создание псевдорелигиозных организаций.

Зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов обратил внимание на миграционную составляющую стретегии. В ней закрепляются "развитие программ адаптации мигрантов, противодействие возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан". Кроме того, в стратегии упоминается об информировании общества о миграции и борьбе с ложными сведениями о ней.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ОП РФ обсудили новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественная палата, экстремизм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети