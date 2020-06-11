В ОП РФ обсудили новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Члены Общественной палаты (ОП) РФ прокомментировали новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, которую в конце мая своим указом утвердил президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что экстремизму должны противодействовать не только спецслужбы, но и институты гражданского общества.

Замсекретаря ОП РФ, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Орджоникидзе отметил, что институтам гражданского общества, в том числе ветеранским и молодежным организациям, деятельность которых направлена на профилактику экстремизма, патриотическое воспитание, будет оказываться господдержка.

По его мнению, кризис, вызванный коронавирусом, увеличил риски экстремизма, так как многие потеряли работу или обеднели, в результате чего выросло недовольство. А террористы вербуют людей через интернет.

Начальник отделения Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве Александр Богунов отметил, что в последнее время наблюдается расширение вербовочной деятельности террористов, в том числе через создание псевдорелигиозных организаций.



Зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов обратил внимание на миграционную составляющую стретегии. В ней закрепляются "развитие программ адаптации мигрантов, противодействие возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан". Кроме того, в стратегии упоминается об информировании общества о миграции и борьбе с ложными сведениями о ней.