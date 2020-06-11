Кудрин счел недостаточной поддержку россиян в кризис

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел недостаточными государственные меры поддержки во время кризиса.

В интервью ТАСС бывший министр финансов заявил, что стоило бы организовать более широкую выдачу денег гражданам в течение нескольких месяцев. По его мнению, наиболее эффективна адресная помощь, однако в период кризиса подобные меры трудно выполнить.

Кроме того, по словам Кудрина, меры поддержки для малого и среднего бизнеса должны были быть более гибкими и распространены на более широкий круг предприятий.

Глава Счетной палаты отметил, что чем меньший объем поддержки будет оказан сейчас, тем больше предприятий пострадает и тем медленнее будет идти выход из кризиса.

Ранее Кудрин выразил уверенность, что после эпидемии коронавируса в мире экономика России восстановится и будет нормально работать, но на восстановление потребуется год как минимум.