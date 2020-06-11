СМИ: Потанин предложил акционерам "Норникеля" отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году

Возглавляющий "Норильский никель" Владимир Потанин, который также является и крупнейшим акционером предприятия, предложил партнерам - "РусАлу" и Crispian - отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, передает "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с инициативой бизнесмена.

Якобы, "Интеррос" Потанина направил миноритариям письмо, в котором указывает на сосредоточение всех сил на ликвидации последствий разлива топлива, восстановлении экологического и репутационного ущерба. В связи с этим Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем в $1 млрд.

"Норникель" предварительно оценил расходы на ликвидацию загрязнения в 10 млрд рублей ($150 млн). Кроме этого, компании предстоит выплатить штрафы после подведения итогов расследования Росприроднадзора, которые ожидаются к 26 июня. Следствием аварии может быть также увеличение капзатрат на 5-10%, говорил накануне старший вице-президент, финансовый директор Сергей Малышев.