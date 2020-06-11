16 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное Собрание Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области на борьбу с коронавирусом направят 4,8 млрд рублей

В Челябинской области 4,8 млрд рублей направят на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса. Соответствующие поправки в областной бюджет сегодня одобрили депутаты ЗСО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, на 4,8 млрд рублей увеличены субсидии областным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын подчеркнул, что финансовое обеспечение указанных мероприятий предусматривается за счет остатков средств областного бюджета с прошлого года и не потребуют привлечения кредитных средств. Когда будут определены точные объемы медицинских расходов, оставшиеся средства направят на ликвидацию экономических последствий пандемии.

Добавим, что с учетом поправок дефицит областного бюджета составляет 26,8 млрд руб.

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В Челябинской области на борьбу с коронавирусом направят 4,8 млрд рублей

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Теги: коронавирус, бюджет, ЗСО,



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