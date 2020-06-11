16 Сентября 2020
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Общество В России
усадьба Останкино (2013) | Фото:solyson.ru

16 июня в России откроются парковые и дворцовые зоны музеев

В Минкультуры разработали (совместно с Роспотребнадзором) рекомендации для музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, которым уже с 16 июня можно будет открыться и принимать посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства.  

Согласно рекомендациям, музеи должны будут подготовить помещения к полноценной работе – провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также организовать маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая требуемую дистанцию.

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16 июня в России откроются парковые и дворцовые зоны музеев

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Теги: музей, заповедник, снятие ограничений, посетители, правила, парки и скверы



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