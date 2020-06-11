16 июня в России откроются парковые и дворцовые зоны музеев

В Минкультуры разработали (совместно с Роспотребнадзором) рекомендации для музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, которым уже с 16 июня можно будет открыться и принимать посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно рекомендациям, музеи должны будут подготовить помещения к полноценной работе – провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также организовать маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая требуемую дистанцию.