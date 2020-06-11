Российские ДЮСШ всё-таки получат средства от трансфера футболиста Головина в "Монако"

Российские детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) всё-таки получат средства от трансфера футболиста Александра Головина из московского ЦСКА во французский "Монако", который состоялся летом 2018 года.

Речь идёт о клубах и спортивных организациях, принявших участие в воспитании игрока сборной России. В частности, две детско-юношеские школы: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Кроме этого, футболист также был зарегистрирован в качестве игрока ФК "Металлург-Кузбасс", но из-за прекращения деятельности клуба данной частью средств будет распоряжаться Российский футбольный союз (РФС).

Отметим, что речь идёт о 5% от суммы трансфера (футболист перебрался в стан "монегасков" за 30 млн евро). При этом пятипроцентная сумма — это вся сумма, которая выплачивается всем школам, подготовившим футболиста.

Как пишет портал championat.com со ссылкой на службу коммуникаций РФС, в данное время со школами, федерацией футбола Кемеровской области и местными властями обсуждаются варианты эффективного использования полученных денег для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе полузащитника сборной России – Калтане.