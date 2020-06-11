16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обезумевший наркоман едва не взорвал жилой дом

В Екатеринбурге усилиями газовиков и полицейских удалось предотвратить взрыв в жилом доме.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", сегодня утром поступил сигнал, что в доме по улице Чкалова, 111 неадекватный молодой человек угрожает взрывом. На место незамедлительно выехала аварийная бригада, а газоснабжение подъезда было сразу перекрыто.

Дебошир забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть. Когда специалисты попали внутрь, то обнаружили, что газовый шланг перерезан, а помещения загазованы. Молодой человек, находящийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, был задержан полицейскими.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, задержанного доставили в дежурную часть территориального ОВД. Ввиду неадекватного поведения силовики вызвали бригаду медиков "скорой", после чего его отвезли в медицинское учреждение. Мать задержанного также была доставлена в больницу, так как сын причинил ей телесные повреждения лица.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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В Екатеринбурге обезумевший наркоман едва не взорвал жилой дом

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Теги: наркоман, дом, взрыв, Екатеринбург



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