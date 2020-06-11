В Екатеринбурге обезумевший наркоман едва не взорвал жилой дом

В Екатеринбурге усилиями газовиков и полицейских удалось предотвратить взрыв в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", сегодня утром поступил сигнал, что в доме по улице Чкалова, 111 неадекватный молодой человек угрожает взрывом. На место незамедлительно выехала аварийная бригада, а газоснабжение подъезда было сразу перекрыто.

Дебошир забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть. Когда специалисты попали внутрь, то обнаружили, что газовый шланг перерезан, а помещения загазованы. Молодой человек, находящийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, был задержан полицейскими.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, задержанного доставили в дежурную часть территориального ОВД. Ввиду неадекватного поведения силовики вызвали бригаду медиков "скорой", после чего его отвезли в медицинское учреждение. Мать задержанного также была доставлена в больницу, так как сын причинил ей телесные повреждения лица.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.