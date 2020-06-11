На Украине коронавирусный антирекорд, власти заговорили о новом ужесточении мер

На Украине за сутки выявлено 689 заболеваний коронавирусом. Это стало максимальным значением с начала эпидемии, а министр здравоохранения Максим Степанов намекнул на новое ужесточение ограничительных мер.

Предыдущий антирекорд превышен сразу на сто человек. В том числе в Киеве в последние дни наблюдается увеличение заболеваемости. Степанов обвинил в этом людей, которые расслабились раньше времени.

При этом на Украине увеличивается число ежедневно проводимых тестов. Так, за два дня оно выросло более чем в 1,5 раза. Это и может быть главной причиной антирекорда.

Отметим, что всего на Украине накопленным итогом выявлено 29 тыс. случаев заражения, почти половина вылечились, 854 человека умерли.

Из-за коронавируса ДНР и ЛНР пока не открывают границу с Украиной, хотя та вчера открыла два КПП.