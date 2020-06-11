16 Сентября 2020
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Госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в Новом Уренгое (2020) | Фото: Правительство ЯНАО

Правительство сможет устранять необоснованный разброс зарплат в здравоохранении - Мишустин

Правительство в четверг, 11 июня, обсудит проект поправок в Трудовой кодекс, которые позволят кабинету министров исключать необоснованный разброс зарплат на сопоставимых должностях в здравоохранении, а при необходимости – и в других отраслях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание.

Также правительство собирается подвести некоторые итоги исполнения бюджета за первые кварталы года, а также распределить некоторое количество бюджетных миллиардов.

Так, сегодня девять регионов, которые ранее были определены как самые проблемные в стране, получат деньги на индивидуальные программы развития. Ранее деньги уже получила Курганская область, которая тоже вошла в список. Таким образом, десять регионов за три года получат более 26 млрд руб.

Другая сфера распределения средств – субсидии регионам на детей от 3 до 7 лет, правительственные и президентские доплаты медикам, работающим с коронавирусом.

Из резервного фонда правительства будут выделены 16 млрд руб. на помощь федеральным образовательным, медицинским и научным учреждениям, в первую очередь эти средства пойдут на зарплаты сотрудникам.

15 млрд руб. планируется выделить Российскому фонду технологического развития – средства пойдут на поддержку перспективных отечественных разработок, высокотехнологических продуктов. Госпомощь получат и компании, производящие антивирусные средства.

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Правительство сможет устранять необоснованный разброс зарплат в здравоохранении - Мишустин

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Теги: правительство, распределение средств, михаил мишустин, зарплаты



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