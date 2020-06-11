СМИ: Из бара, где Ефремов был перед ДТП, исчезли записи с камер видеонаблюдения

Из московского бара, где побывал актер Михаил Ефремов перед ДТП 8 июня, пропали записи камер видеонаблюдения.

По данным РЕН ТВ, полицейские не смогли изъять видео - обнаружилось, что записи удалены, а их копий не осталось.

Именно из бара Ulysses актер вышел перед тем, как сесть в свой джип, а затем попасть в аварию со смертельным исходом. Накануне в заведении прошли следственные действия.

При этом уличные камеры наблюдения зафиксировали, что Ефремов дважды парковал автомобиль в день ДТП рядом с баром.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

В полиции ранее опровергли информацию о том, что актер в момент ДТП находился в автомобиле не один.