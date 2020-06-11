16 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2016) | Фото: nsn.fm

Генпрокурор Украины заявила, что Порошенко ворвался к ней в кабинет и оказывал давление

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила с заявлением по поводу вчерашнего прихода в ее офис бывшего президента Петра Порошенко с группой поддержки.

Напомним, вчера Порошенко впервые официально было объявлено о подозрении, но он отказался принимать сообщение из рук прокуроров и поехал к генпрокурору, так как якобы только он имеет на это право.

Как заявила Венедиктова, толпа под предлогом неотложного приема "ворвалась в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны", и оказывала давление на нее, требуя вручить сообщение о подозрении, "что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР".

Интересно, что Порошенко с Венедиктовой пререкались по-русски. А олигарх был в черной маске и черных перчатках.

Генпрокуратура требует арестовать Порошенко. Его адвокат Илья Новиков считает, что судьи на это не пойдут.

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Генпрокурор Украины заявила, что Порошенко ворвался к ней в кабинет и оказывал давление

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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