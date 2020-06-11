16 Сентября 2020
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Образование Северо-Западный ФО Вологодская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Вологодские учителя - победители программы "Земский учитель" получат по 1 млн рублей

На Вологодчине подвели итоги программы "Земский учитель",  передает корреспондент Накануне.RU. В  списке победителей - 13 педагогов.

Это учителя из Вологодской, Липецкой, Волгоградской, Архангельской, Кировской, Псковской областей и Пермского края. Они займут вакансии педагогов русского языка и литературы, начальных классов, истории, технологии, музыки, ОБЖ и физической культуры, математики в школах Череповецкого, Вологодского, Усть-Кубинского, Шекснинского, Бабаевского, Грязовецкого, Харовского и Вашкинского районов,  сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

В рамках следующего этапа программы учителя - победители побывают в выбранной образовательной организации, познакомятся с администрацией,педагогическим коллективом. Затем будут решаться вопросы по  переезду и трудоустройству. Серьезным подспорьем станет  единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей, которую получат победители программы.

Программа «Земский учитель» стартовала на Вологодчине 10 января 2020 года.  31 заявка была подана на участие в программном отборе. Из 31 претендента - 14 человек из Вологодской области. Средний возраст участников - 35 лет. Наибольшее количество электронных заявок и документов поступило на вакансии Шекснинского, Череповецкого и Вологодского районов. В результате работы комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты была проведена экспертная оценка документов претендентов и сформирован рейтинг участников.

Программа «Земский учитель» направлена на решение важнейших для системы образования задач - повышение престижа и привлекательности профессии учителя; кадровое обеспечение школ, расположенных в сельской местности; обеспечение высокого качества преподавания в школах сельской местности, совершенствование методов обучения и воспитания.

 

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Вологодские учителя - победители программы "Земский учитель" получат по 1 млн рублей

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Теги: земский учитель, вологодчина, повышение престижа профессии учителя, сельские школы



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