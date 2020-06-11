На Вологодчине в рамках нацпроекта отремонтируют дорогу от областного центра до Грязовца

Автодорогу Вологда – Ростилово комплексно отремонтируют в течение ближайших трех лет. Кроме полной замены дорожного полотна здесь появятся 18 новых остановочных комплексов для общественного транспорта. Общая стоимость составит 617 миллионов рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, с 2020 года работы здесь выполняются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Изначально эта трасса стояла в планах на ремонт с 2020 года. Однако, учитывая степень её износа и загруженности, губернатором области Олегом Кувшинниковым было принято решение начать ремонтные работы в 2019 году. Первые 7,1 км автодороги (от поворота на поселок Васильевское до границы с Грязовецким районом) уже отремонтированы. На эти цели были выделены дополнительные средства областного бюджета в размере 102,3 миллиона рублей.

В 2020 году в рамках нацпроекта БКАД будет полностью отремонтирован участок от города Вологды до поворота на Васильевское общей протяженностью 15,3 км. К работам подрядчик приступил в мае 2020 года.

"Cтаромосковское шоссе" – это наиболее загруженная дорога Вологодского района. По трафику видно, что она пользуется высоким спросом, как у жителей сельской местности, так и у дачников, которые в летний период фактически в четыре раза увеличивают население района, – отметил Губернатор Олег Кувшинников. – Важно, что все работы предусмотрены в комплексе: замена асфальта, расчистка полосы отвода, замена остановочных комплексов, на протяжении четырех километров рядом с населенными пунктами будет установлено новое освещение. Таким образом, мы получим дорогу, которая будет отвечать всем требованиям безопасности и высокому уровню качества передвижения".

Кстати, учитывая высокую степень интенсивности движения по этому участку дороги, здесь используется асфальт той же марки, что применяется и на федеральных трассах.

"По вашему поручению, мы синхронизировали ремонты местной сети дорог с работами на региональных трассах. За счет муниципального дорожного фонда делаем непосредственно въезды в населенные пункты и ремонтируем их центральные улицы. Это позволяет обеспечить комплексный подход к ремонту дорожной сети", – отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Сегодня ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна и на подготовленных участках выполняется устройство выравнивающего слоя дорожной одежды. После работ с проезжей частью будет выполнено укрепление обочин, обновление дорожных знаков и барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки пластиком.

Закончить все работы планируется до 15 сентября 2020 года. Однако подрядчик надеется справиться до конца августа. Если позволят погодные условия. Ежедневно на объекте трудятся 60 человек, длина смены составляет 12 часов.

Завершающим этапом станет последний участок дороги протяженностью 15,3 км, который будет отремонтирован в 2021-2022 годах, включая ремонт транзитной улицы Ленина города Грязовца.