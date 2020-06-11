16 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
(2018) | Фото: kp.ru

Россия может выкупить у Чехии памятник маршалу Коневу – МИД РФ

Россия не исключает, что может выкупить у Чехии памятник маршалу Коневу, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В конце мая военное ведомство Чехии оказалось передать памятник России, поскольку он принадлежит муниципалитету.

Памятник был демонтирован 3 апреля по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо министру обороны Чехии Любомиру Метнару с просьбой передать России в самое ближайшее время снесенный памятник. В Чехии отказали в этой просьбе, однако позже заявили, что готовы на переговоры с Россией.

В МИД России пообещали ответить Праге на ее действия. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что совершенное в Праге преступление "способно стать долгосрочным раздражителем двусторонних отношений".

Президент Чехии Милош Земан считает, что снос памятника советскому маршалу Коневу в Праге был "проявлением глупости местных чиновников".

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Россия может выкупить у Чехии памятник маршалу Коневу – МИД РФ

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Теги: памятник коневу, чехия, прага, выкуп



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