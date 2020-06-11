16 Сентября 2020
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проект, спортивное сооружение, вологда (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Строительство современного Ледового дворца началось в Вологде. Губернатор побывал на стройплощадке.

Ледовый дворец возведут в Вологде по поручению губернатора региона Олега Кувшинникова, передает корреспондент Накануне.RU. Многофункциональный масштабный объект  строится  в рамках федеральной целевой программы, а решение о строительстве было  принято на Градсовете в феврале прошлого года.

Стоимость объекта около 650 миллионов рублей,  разместится дворец по улице Поэта Александра Романова и дополнит инфраструктуру спортивной школы олимпийского резерва «Витязь». Накануне Олег Кувшинников побывал на строительной площадке будущего объекта. 

олег кувшинников, стройплощадка, проект спортсооружения(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«Этот день войдет в историю Вологды, о строительстве Ледового дворца город мечтал несколько лет, наблюдая, как возводятся подобные объекты в Череповце, Молочном, Шексне, Великом Устюге. Решение назрело три года назад, с просьбой о строительстве спортивного сооружения я обратился к министру спорта Павлу Колобкову, который был удивлен, что в областной столице нет такого объекта. Дефицит искусственного льда здесь ощущался всегда, имеющаяся ледовая площадка на улице Пугачева загружена полностью, – сказал губернатор Олег Кувшинников. – Финансирование получено под гарантии областного правительства о создании школы олимпийского резерва. Объект будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию на коньках, проведению оздоровительных мероприятий и соревнований областного масштаба. Сотни вологжан смогут регулярно заниматься спортом в современных комфортных условиях».

спортивное сооружение, каток, проект, вологда(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Соглашение о выделении федерального финансирования с мминспорта РФ было заключено в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Субсидию объемом порядка 240 миллионов рублей региону предоставят в 2021 году, еще более 400 миллионов рублей профинансируют из бюджета области,  сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

Стоит отметить, что место для размещения объекта выбирали сами горожане в процессе голосования. В результате Ледовый дворец, который первоначально  предполагалось разместить по ул.Гагарина вблизи стадиона «Витязь», обрел другое место. В проекте по улице Гагарина в зону строительства попадала часть Ковыринского сада.

«Ледовый дворец гармонично впишется во вновь подобранный земельный участок, вблизи расположен стадион «Локомотив», и здесь образуется спортивный кластер. С лыжниками также место согласовано, объект не затронет существующую лыжню. В планах – завершить проектные работы по строительству новой дороги, которая свяжет два крупных микрорайона. Место перспективное, к моменту окончания возведения Ледового дворца обеспечим транспортную доступность», – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

олег кувшинников, стройплощадка, проект спортсооружения(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Контракт на строительство  заключен с компанией «Вологдагражданстрой» в конце мая. Сейчас уже  идет обустройство территории, здесь трудятся  15 рабочих и механизаторов , на площадке  задействовано около двух десятков единиц техники. Подготовительные и земляные работы, устройство фундамента подрядчик должен завершить  до конца 2020 года. 

трактор, стройплощадка, котлован, строительство(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Проект дворца представляет собой  интересное архитектурное решение, площадь здания переменной этажности составит более девяти тысяч квадратных метров, спортивный зал с ледовым полем, трибуны на 800 мест, комплекс вспомогательных и административно-бытовых помещений.

город, многоэтажки, спальный район, строительство, стройплощадка, рабочие(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«Здесь будут заниматься хоккеисты, фигуристы, будет развиваться массовое катание. Мы возлагаем большие надежды на воспитание будущих чемпионов. Объект включим в состав областной спортивной школы олимпийского резерва, группы будут тренироваться по федеральным стандартам, – прокомментировал начальник департамента физической культуры и спорта области Сергей Фокичев. – Здесь будем развивать молодежный хоккей. Команды уровня молодежной хоккейной лиги будут работать по программам хоккейного клуба «Северсталь». У ребят появится шанс играть в команде главного хоккейного клуба региона».

(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Во дворце  предполагается размещение спортивных и тренажерных залов, фойе с помещениями для торговли и общественного питания, здание будет обеспечено парковкой. Трансформируемая ледовая площадка позволит проводить мероприятия различной направленности, многофункциональность объекта учтена при проектировании, предусмотрено оснащение качественной акустикой и светом. Пропускная способность комплекса в сутки, исходя из 12-часового режима работы, составит более 1,5 тысяч человек. 

проект, спортивное сооружение, вологда(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«Крытый каток с искусственным льдом – объекту присвоено именно такое рабочее название – по техническим характеристикам и возможностям превзойдет имеющиеся спортивно-концертные площадки областной столицы, функционировать будет в статусе Ледового дворца. Это новая точка роста на карте Вологды, я рад, что нам удалось воплотить мечту при поддержке министерства спорта РФ», – резюмировал Олег Кувшинников.

Сдача объекта запланирована на 2022 году Мэр Вологды предложил открыть Ледовый дворец в июне, в День города Вологды. А название спортивному сооружению выберут вологжане, идею конкурсного отбора одобрил глава региона.

 

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Строительство современного Ледового дворца началось в Вологде. Губернатор побывал на стройплощадке.

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Теги: олег кувшинников, стройплощадка, проект спортсооружения, каток с искуственным льдом



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