Украинский депутат призвал Зеленского сбросить атомные бомбы на Будапешт и Москву

Депутат Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Тарас Билан сообщил в Facebook, что отправил обращение президенту Владимиру Зеленскому с призывом сбросить атомные бомбы на Будапешт, Москву и Санкт-Петербург. По его мнению, это необходимо, чтобы защититься от Венгрии и России.

Поводом для обострения у депутата стало намерение создать в Закарпатье "венгерский" район. Билан паникует, что завтра такое же требование выдвинет Румыния, а Россия уже готовится напасть на Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Он призывает Зеленского "поручить "Энергоатому" совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов".

"Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун" с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация", - написал Билан.

"Мы должны осознать факт, что "Старая Европа" стала на колени перед Россией и, кроме "импотентных" деклараций об обеспокоенности, от нее (Старой Европы) ничего не следует ожидать", - считает депутат.

Планы создать "венгерский" район в Закарпатье раскритиковал закарпатский писатель Андрей Любка. По его мнению, Киев решил пойти на уступки Венгрии, чтобы та пересмотрела свою позицию по блокированию евроинтеграции Украины и это можно было выдать за победу на внешнеполитическом фронте. При этом даже Виктор Януковича не шел на такие уступки, осознавая потенциальные угрозы для украинского государства.

Напомним, на Украине планируется тотальная перекройка административных границ.