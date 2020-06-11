В Перми будут судить женщину за призывы нарушать режим самоизоляции

В Перми будут судить 38-летнюю женщину за призывы нарушать режим самоизоляции, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Женщина в начале апреля, в период строгих карантинных мер, установленных на территории региона указом губернатора Прикамья, создала в одной из соцсетей группу, в которой предлагала гражданам нарушать режим самоизоляции. Свои сообщения она сопровождала личными фотографиями в общественных местах на фоне административных зданий и социально-значимых объектов в Орджоникидзевском районе Перми.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ. Оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.