16 Сентября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

Главу сахалинского пенсионного фонда задержали за взятку

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается в получении взятки. Он задержан, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2019 года между отделением Пенсионного фонда и предпринимателем был заключен контракт о поставке двух канальных высоконапорных кондиционеров.

Оборудование не соответствовало техническим требованиям, но руководитель отделения Пенсионного фонда подписал акт выполненных работ за взятку в 100 тысяч рублей.

В январе по делу о крупной взятке был задержан глава отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода. Сообщалось также, что в отделении совершены хищения более 70 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", а в кабинетах сотрудников ПФР совместно с УФСБ проведены обыски.

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Главу сахалинского пенсионного фонда задержали за взятку

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Теги: пенсионный фонд, сахалин, взятка



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