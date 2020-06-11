В Москве на электронное дистанционное голосование записалось более полумиллиона избирателей

Более полумиллиона москвичей уже подали заявки на электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию (будет проходить с 25 июня по 1 июня). Таковы данные главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, он поделился ими в telegram-канале. Между тем, по данным штаба наблюдателей Общественной палаты Москвы (на них ссылается "Коммерсант"), к 10 июня только 384 тыс. москвичей подали заявления на электронное голосование за поправки к Конституции. 42 тыс. сделали это через портал госуслуг, 341 тыс.— через портал мэрии mos.ru. Данные Венедиктова: 520 тыс. заявлений (450 тыс. через mos.ru и 70 тыс. через госуслуги).

Накануне во время рассмотрения закона об электронном дистанционном голосовании в Мосгордуме депутат Александр Козлов упоминал, что подано около 300 тыс. заявок на электронное голосование.

Между тем, в миллионном Нижнем Новгороде, где ЦИК также санкционировал онлайн-голосование, таких заявлений пока всего 10 тыс.

Оппозиционные депутаты Мосгордумы голосовали против принятия закона об электронном голосовании и указывали главе горизбиркома Юрию Ермолову на многочисленные сигналы о составлении списков записавшихся на электронное голосование на государственных предприятиях. Ермолов заявил, что пока в комиссию не поступят заявления от самых избирателей – рассматриваться такая информация не будет.