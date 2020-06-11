В Челябинске рядом с пунктом металлолома нашли памятник Ленину

В Челябинске местные жители нашли монумент Владимиру Ленину. Фотографии опубликовали в группе "Челябинский урбанист", передает корреспондент Накануне.RU.

Бетонную плиту с головой Ленина обнаружили на улице Механической в кустах рядом с пунктом приема металлолома. Откуда этот монумент, неизвестно. Активисты предположили, что такая работа должна была стоять в значимом месте.

Они предложили выставить скульптуру на всеобщее обозрение в качестве музейного экспоната.

"Например, как стелу на въезде в Ленинский район или в начале проспекта Ленина? Не в качестве политического акта, а как музейный экспонат. Причём прямо так — слегка наклонённым и полуразрушившимся. Ничего не подписывать. Как камень в поле. Будет супер-атмосферное и узнаваемое место. Только не бейте. Просто предлагаю горожанам обменяться мнениями. Нужно понимать, что чиновники никогда не будут вписываться в такую историю, это может быть только ответственным решением городского сообщества", - написал автор поста.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа 2018 года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.