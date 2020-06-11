Куйвашев о подготовке ко Дню России: важно, чтобы уральцы прониклись атмосферой праздника

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заострил внимание областного правительства на значимости мероприятий Дня России, которые в этом году пройдут в особых условиях из-за сложившейся эпидемической обстановки. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Тем более важно выстроить все мероприятия так, чтобы уральцы прониклись атмосферой праздника, почувствовали свою сопричастность к истории и судьбе нашей великой страны. И еще. Необходимо максимально учесть интересы и запросы всех категорий жителей региона. Прежде всего людей старшего возраста, которые особенно нуждаются в нашей заботе и поддержке", - заявил губернатор.

Куйвашев подчеркнул: необходимо провести все мероприятия, посвященные Дню России, на достойном уровне, обеспечив при этом требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Губернатор отметил, что в подготовке мероприятий задействовано большое количество социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, и поблагодарил их за самоотверженный труд.

Напомним, 12 июня в День России в Свердловской области пройдут флешмобы, общественные и культурные акции, организованные с соблюдением всех мер безопасности. Это фестиваль граффити, флешмоб "Флаги России" и пролет самолета над Екатеринбургом с развевающимся флагом Российской Федерации размером 30 на 20 метров.

Также запланирован онлайн-флешмоб – всероссийский челлендж #РусскиеРифмы и другие мероприятия. В течение дня на уличных медиа-экранах Екатеринбурга, а также в эфире региональных телеканалов будет транслироваться анимационный ролик "Флаг России над Уралом".

Стоит отметить, что при проведении всех мероприятий исключена возможность массового скопления людей, а часть из них будет проведена в онлайн-формате.