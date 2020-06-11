В Пермском крае вновь вырос коэффициент распространения коронавируса

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 74 (до 2 тыс. 334). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,33 (на 10 июня – 1,28).

"Сегодняшнюю ситуацию в Пермском крае можно назвать стабильной. Нам всем очень хотелось бы перейти на второй этап снятия самоизоляции, и чтобы началась летняя оздоровительная кампания. Впереди праздники – день города Перми и день России. Мы напоминаем, что провести их рекомендуется только с близкими членами семьи. Сегодняшняя эпидситуация во многом зависит от нашего с вами поведения: соблюдайте социальную дистанцию 1,5 – 2 м, используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте общие правила гигиены", - сказала профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии "Пермского государственного университета имени академика Вагнера" Ирина Фельдблюм.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 779 инфицированных.