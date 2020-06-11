СК возбудил уголовное дело на главу Норильска из-за разлива топлива

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска после разлива топлива из резервуара хранения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, Ринат Ахметчин подозревается в халатности. Ему предъявлено обвинение.

Установлено, что глава города был осведомлен о количестве разлитого из резервуара топлива. Однако должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий он не принял.

Ранее по делу о разливе топлива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. Было возбуждено четыре уголовных дела.

На совещании у президента Владимира Путина выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП.