На Среднем Урале выявлено 312 новых случае COVID-19. 73 - в реанимации

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

На Среднем Урале выявлено 312 новых случае COVID-19. 73 - в реанимации

В Свердловской области зарегистрировано 312 новых случае заражения коронавирусной инфекцией. 190 заболевших приходится на уральскую столицу, остальные являются жителями Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского городских округов. Также, на территории Среднего Урала зафиксировано одно заражение жителя другого региона России.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано 8 тыс. 506 случаев COVID-19. 73 из 80 госпитализированных с тяжелым состоянием находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 37 - на аппаратах ИВЛ. 635 пациентов в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением специалистов в лечебных учреждениях области.

За последние сутки в связи с выздоровлением выписано еще 148. Ни одного случая смерти не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса излечились 3 тыс. 790 пациентов.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

На Среднем Урале выявлено 312 новых случае COVID-19. 73 - в реанимации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети