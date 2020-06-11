На Среднем Урале выявлено 312 новых случае COVID-19. 73 - в реанимации

В Свердловской области зарегистрировано 312 новых случае заражения коронавирусной инфекцией. 190 заболевших приходится на уральскую столицу, остальные являются жителями Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского городских округов. Также, на территории Среднего Урала зафиксировано одно заражение жителя другого региона России.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано 8 тыс. 506 случаев COVID-19. 73 из 80 госпитализированных с тяжелым состоянием находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 37 - на аппаратах ИВЛ. 635 пациентов в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением специалистов в лечебных учреждениях области.

За последние сутки в связи с выздоровлением выписано еще 148. Ни одного случая смерти не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса излечились 3 тыс. 790 пациентов.