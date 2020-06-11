В России число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона
За последние сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8367 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1436
Московская область - 724
Свердловская область - 312
Санкт-Петербург - 303
Нижегородская область - 303
Иркутская область - 240
Воронежская область - 239
Ростовская область - 220
Красноярский край - 190
Ханты-Мансийский АО - 186
Архангельская область - 145
Пензенская область - 115
Челябинская область - 115
Саратовская область - 114
Республика Тыва - 113
Республика Коми - 111
Самарская область - 111
Волгоградская область - 108
Смоленская область - 107
Орловская область - 102
Новосибирская область - 102
Тульская область - 101
Ивановская область - 99
Республика Дагестан - 97
Брянская область - 91
Ульяновская область - 88
Ставропольский край - 87
Астраханская область - 85
Тверская область - 83
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Краснодарский край - 80
Курская область - 79
Кабардино-Балкарская Республика - 79
Республика Башкортостан - 79
Чувашская Республика - 77
Ямало-Ненецкий АО - 77
Белгородская область - 76
Пермский край - 74
Хабаровский край - 71
Алтайский край - 69
Республика Саха (Якутия) - 69
Калужская область - 68
Тамбовская область - 68
Владимирская область - 64
Республика Бурятия - 64
Кировская область - 61
Забайкальский край - 61
Мурманская область - 60
Липецкая область - 59
Рязанская область - 59
Ярославская область - 59
Псковская область - 59
Оренбургская область - 59
Республика Мордовия - 58
Приморский край - 57
Республика Адыгея - 55
Ленинградская область - 54
Республика Татарстан - 54
Костромская область - 51
Камчатский край - 51
Томская область - 50
Омская область - 47
Новгородская область - 44
Республика Марий Эл - 43
Калининградская область - 42
Республика Хакасия - 38
Амурская область - 38
Магаданская область - 38
Республика Северная Осетия - 37
Республика Ингушетия - 36
Тюменская область - 34
Кемеровская область - 34
Вологодская область - 30
Чеченская Республика - 20
Удмуртская Республика - 20
Курганская область - 14
Сахалинская область - 14
Республика Калмыкия - 12
Республика Карелия - 9
Республика Алтай - 8
Еврейская АО - 7
Чукотский АО - 2
Республика Крым - 1
Севастополь - 1