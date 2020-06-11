16 Сентября 2020
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Общество В России
Очередь в магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В России число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона

За последние сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8367 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1436

Московская область - 724

Свердловская область - 312

Санкт-Петербург - 303

Нижегородская область - 303

Иркутская область - 240

Воронежская область - 239

Ростовская область - 220

Красноярский край - 190

Ханты-Мансийский АО - 186

Архангельская область - 145

Пензенская область - 115

Челябинская область - 115

Саратовская область - 114

Республика Тыва - 113

Республика Коми - 111

Самарская область - 111

Волгоградская область - 108

Смоленская область - 107

Орловская область - 102

Новосибирская область - 102

Тульская область - 101

Ивановская область - 99

Республика Дагестан - 97

Брянская область - 91

Ульяновская область - 88

Ставропольский край - 87

Астраханская область - 85

Тверская область - 83

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Краснодарский край - 80

Курская область - 79

Кабардино-Балкарская Республика - 79

Республика Башкортостан - 79

Чувашская Республика - 77

Ямало-Ненецкий АО - 77

Белгородская область - 76

Пермский край - 74

Хабаровский край - 71

Алтайский край - 69

Республика Саха (Якутия) - 69

Калужская область - 68

Тамбовская область - 68

Владимирская область - 64

Республика Бурятия - 64

Кировская область - 61

Забайкальский край - 61

Мурманская область - 60

Липецкая область - 59

Рязанская область - 59

Ярославская область - 59

Псковская область - 59

Оренбургская область - 59

Республика Мордовия - 58

Приморский край - 57

Республика Адыгея - 55

Ленинградская область - 54

Республика Татарстан - 54

Костромская область - 51

Камчатский край - 51

Томская область - 50

Омская область - 47

Новгородская область - 44

Республика Марий Эл - 43

Калининградская область - 42

Республика Хакасия - 38

Амурская область - 38

Магаданская область - 38

Республика Северная Осетия - 37

Республика Ингушетия - 36

Тюменская область - 34

Кемеровская область - 34

Вологодская область - 30

Чеченская Республика - 20

Удмуртская Республика - 20

Курганская область - 14

Сахалинская область - 14

Республика Калмыкия - 12

Республика Карелия - 9

Республика Алтай - 8

Еврейская АО - 7

Чукотский АО - 2

Республика Крым - 1

Севастополь - 1

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В России число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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