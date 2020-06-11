В России число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона

За последние сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8367 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.