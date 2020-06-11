16 Сентября 2020
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Общество ДНР и ЛНР
коллаж, ДНР, ЛНР, паспорта (2017) | Фото: Накануне.RU

Район ЛНР, в котором бастуют шахтёры, закрыт на карантин

В Луганской народной республике начинают снимать ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее решение приняла Чрезвычайная санитарная-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР.
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С сегодняшнего дня разрешается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также возобновление ряда работ, в том числе проведение проверок, направленных на осуществление контроля (надзора).

Как передаёт "Луганский информационный центр", все эти ограничения сохраняются только в Антрацитовском районе, Свердловске и Ровеньках. По совпадению, в Антраците сейчас проходит крупная забастовка шахтёров. Более ста горняков находятся под землёй, требуя выплаты задолженности по заработной плате.

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Район ЛНР, в котором бастуют шахтёры, закрыт на карантин

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Теги: ЛНР, коронавирус, шахтёры, Антрацитовский район



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