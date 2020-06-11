Адвокат Мамаева: Сравнивать дела футболиста и актера Ефремова простительно только бабушкам на лавочке

Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, Игорь Бушманов, прокомментировал сравнения дела футболиста с разбирательством дела актера Михаила Ефремова.

Бушманов заявил, что искать параллели между этими делами нельзя, это абсолютно разные случаи, поэтому сравнивать их "простительно только бабушкам на лавочке у подъезда", передает "Чемпионат.com".

По мнению юриста, общественный резонанс всегда отрицательно сказывается на судьбе обвиняемого. В случае с делом футболистов шумиха не пошла им на пользу, отметил Бушманов.

Также он добавил, что по итогам дела Мамаева и Кокорина стало очевидным, что в российском суде справедливости "искать бессмысленно".

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

С семьей погибшего актер и его представители не связывались. По данным представителя потерпевших Александра Добровинского, близкие погибшего водителя фургона не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса. Сам Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего.

Напомним также, что уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.