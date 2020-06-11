Российские больницы получили первую партию лекарства против коронавируса

В российские больницы сегодня была поставлена первая партия препарата против коронавируса "Авифавир". Лекарство получили клиники и фарморганизации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.

Всего в июне планируется поставить в больницы страны 60 тыс. курсов препарата, в случае необходимости производитель – компания "ХимФар" – собирается произвести до 2 млн курсов за год, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, который профинансировал проект.

"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. Министерство здравоохранения РФ 3 июня включило "Авифавир" в 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.