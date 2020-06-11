В Краснодаре задержаны участники перестрелки на детской площадке

В Краснодаре неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого комплекса, а после скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел вечером 10 июня на улице Дмитрия Благоева, на территории ЖК "Каскад".

Несколько мужчин после словесной перепалки начали стрелять, предположительно, из травматического оружия, сообщает Regnum.

На кадрах видеозаписи с камеры уличного наблюдения видно, что с детской площадки бегут женщины с детьми.

Позже сотрудники полиции задержали двух 30-летних местных жителей. 35-летний пострадавший направлен на медицинское обследование. Причиной конфликта стали долговые обязательства, передает ТАСС.

В Москве 23 мая вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. Они скрылись на нескольких автомобилях, для розыска был объявлен план "Перехват". В результате перестрелки был ранен случайный прохожий.

После перестрелки полицейские задержали девять человек, в том числе - одного пострадавшего. По данным СМИ, перестрелка произошла из-за конфликта между сотрудниками ритуального агентства GrandRitual.