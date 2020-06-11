16 Сентября 2020
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краснодарский край, указатель, дорога, шоссе (2018) | Фото:Накануне.RU

В Краснодаре задержаны участники перестрелки на детской площадке

В Краснодаре неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого комплекса, а после скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел вечером 10 июня на улице Дмитрия Благоева, на территории ЖК "Каскад".

Несколько мужчин после словесной перепалки начали стрелять, предположительно, из травматического оружия, сообщает Regnum.

На кадрах видеозаписи с камеры уличного наблюдения видно, что с детской площадки бегут женщины с детьми.

краснодарский край, указатель, дорога, шоссе(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

Позже сотрудники полиции задержали двух 30-летних местных жителей. 35-летний пострадавший направлен на медицинское обследование. Причиной конфликта стали долговые обязательства, передает ТАСС.

В Москве 23 мая вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. Они скрылись на нескольких автомобилях, для розыска был объявлен план "Перехват". В результате перестрелки был ранен случайный прохожий.

После перестрелки полицейские задержали девять человек, в том числе - одного пострадавшего. По данным СМИ, перестрелка произошла из-за конфликта между сотрудниками ритуального агентства GrandRitual.

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В Краснодаре задержаны участники перестрелки на детской площадке

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Теги: краснодар, перестрелка, детская площадка



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