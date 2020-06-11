Жительница Первоуральска заплатит 30 тысяч за фейковый комментарий о коронавирусе

Мировой суд вынес приговор жительнице Первоуральска за распространение фейка о коронавирусе в социальной сети.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в мае этого года женщина просматривала ленту новостей в интернете и под одним из постов оставила комментарий о якобы сложной обстановке с COVID-19 в региональной больнице. Однако проверка показала, что это не соответствует действительности.

После выяснения всех обстоятельств полиция составила протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Женщина свою вину признала и полностью раскаялась, а суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, скоро перед судом на Урале предстанет скандально известный схиигумен Сергий (Романов). Его также обвиняют в распространении фейков про коронавирус.