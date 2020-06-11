16 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
председатель Законодательного Собрания ЯНАО (2018) | Фото: Накануне.RU

Назначена дата выборов депутатов заксобрания Ямала

В Салехарде состоялось внеочередное заседание заксобрания. Политики назначили дату выборов депутатов нового созыва, сообщили Накануне.RU в парламенте.

Выборы пройдут в единый день голосования – 13 сентября.

"Назначение даты выборов депутатов седьмого созыва должно произойти не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Мы это условие выполнили. В этом году единый день голосования пройдет 13 сентября. В 2015 г. выборы депутатов шестого созыва также проходили 13 сентября", - сказал спикер парламента Сергей Ямкин.

Сейчас в окружном парламенте – 22 депутата. 18 входят во фракцию "Единая Россия", по одному человеку – в КПРФ и "Справедливая Россия", два – представители ЛДПР. Половина депутатов была избрана по одномандатным округам, остальные – по единому избирательному округу по партийным спискам.

Напомним, ранее на совещании по противодействию коррупции полпред президента в УрФО Николай Цуканов призывал уделить особое внимание выборам депутатов парламентов Ямала, Челябинской и Курганской областей.

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Назначена дата выборов депутатов заксобрания Ямала

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Теги: заксобрание Ямала, выборы, единый день голосования, Сергей Ямкин



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