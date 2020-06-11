Все 9- и 11-классники России получат аттестаты без экзаменов – постановление правительства

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов без экзаменов всем 9- и 11-классникам России. Скорректировать привычный порядок пришлось из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме", - говорится в сообщении кабинета министров.

Напомним, в этом году ЕГЭ будет проходить очно, в июле, без досрочной сдачи. Подавать документы в вузы абитуриенты будут дистанционно.