16 Сентября 2020
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Образование В России Москва
аттестат (2016) | Фото: diplom78.info

Все 9- и 11-классники России получат аттестаты без экзаменов – постановление правительства

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов без экзаменов всем 9- и 11-классникам России. Скорректировать привычный порядок пришлось из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме", - говорится в сообщении кабинета министров.

Напомним, в этом году ЕГЭ будет проходить очно, в июле, без досрочной сдачи. Подавать документы в вузы абитуриенты будут дистанционно.

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Все 9- и 11-классники России получат аттестаты без экзаменов – постановление правительства

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Теги: выпускники, экзамены, аттестаты, егэ



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