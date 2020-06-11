Депутаты Прикамья утвердили дату выборов губернатора

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании приняли проект постановления, касающийся назначения даты досрочных выборов губернатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Досрочные выборы назначены на 13 сентября.

Согласно федеральному законодательству, в случае досрочного прекращения исполнения губернатором своих полномочий, как это было в Пермском крае в январе этого года, Законодательное собрание должно назначить дату досрочных выборов нового губернатора. Сделать это региональный парламент должен не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

"Надеюсь, что эпидемиологическая обстановка к этому времени нормализуется, и жители края смогут реализовать свое избирательное право в максимальном объеме", - отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрий Махонин стал врио главы Прикамья 6 февраля после того, как Максим Решетников получил повышение и возглавил министерство экономического развития России.

На выборы губернатора он может заявиться в порядке самовыдвижения. Ранее соответствующий закон был принят заксобранием края.

Также возможными участниками выборов могут стать экс-депутат Госдумы РФ Павел Анохин, гендиректор ООО "Сатурн-Р" Александр Репин, член генсовета "Партии Роста" Антон Любич, исполнительный директор ЗиД Павел Манков.