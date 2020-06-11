Сбербанк покупает картографический сервис 2ГИС

Сбербанк станет основным совладельцем компании 2ГИС – одного из лидеров рынка цифровых карт и геоинформационных сервисов (около 50 млн пользователей в России и за рубежом).

Сделка предполагает, что доля банка в компании составит 72%, еще 3% отойдет ООО "О2О Холдинг" (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта). Основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. При этом капитал полностью покидают инвестфонды Baring Vostok и RTP Global. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб. Закрыть сделку предполагается в третьем квартале этого года – после одобрения ФАС.

" 2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве, обеспечив им доступ к огромной аудитории и открыв новые возможности для развития бизнеса — продавать товары онлайн и доставлять их потребителям, обеспечить удобную коммуникацию с клиентами и партнерами, а также управлять позиционированием в медиа", - говорится в заявлении компаний.

Собственный картографический сервис позволит Сбербанку в содружестве с Mail.Ru Group создать реального конкурента "Яндексу". "Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: Сберлогистика, Сбермаркет, Ситимобил, Delivery Club, SberFood, Самокат и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов", - отметили в банке.

"Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки", - заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.