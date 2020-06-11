289 ямальцев проголосовали по Конституции РФ в первый день досрочного голосования

Избирком Ямало-Ненецкого автономного округа подвел итоги первого дня досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Досрочное голосование проходит в труднодоступных и отдаленных местностях Ямала. Добираться к участникам голосования членам комиссий пришлось на вертолетах и водным транспортом. Голосование проходило в трех районах - Шурышкарский, Приуральский и Ямальский.

Проголосовало 289 коренных жителей или 95% от запланированного на этот день количества участников голосования.

Добавим, что во время голосования были соблюдены меры безопасности: маски, перчатки, халаты и защитные экраны для лица были выданы членам избиркомов. Избирателям также предоставили средства индивидуальной защиты. Выдача бюллетеней проходит бесконтактно.



Всего досрочное голосование пройдет в семи муниципальных районах, а также в поселке Пельвож, который отнесен к Салехарду и в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьск. Жители этого микрорайона из-за удаленности от города, впервые были отнесены к категории избирателей, проживающих в труднодоступной местности. Ориентировочно, участие в голосовании примут 33 тыс. ямальцев.