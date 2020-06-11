16 Сентября 2020
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Три региона будут участвовать в исследовании иммунитета к коронавирусу

На территории трех пилотных российских регионов проведут оценку популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, исследование планируется в июне в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.

Полученную информацию используют для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

Как сообщалось, в России в июне планируют начать официальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, при отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения.

В Роспотребнадзоре не исключают второго и третьего подъемов заболеваемости из-за коронавируса до появления вакцины или формирования у граждан коллективного иммунитета.

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Три региона будут участвовать в исследовании иммунитета к коронавирусу

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Теги: иммунитет, коронавирус



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